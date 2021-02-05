На востоке Турции начался очередной этап операции «Eren»

В провинции Тунджели на востоке Турции в пятницу начался седьмой этап антитеррористической операции «Eren» с участием 1062 сотрудников спецназа полиции и жандармерии.
Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на МВД Турции.
Операция проходит в районе долин Мерджан и Мунзур, пояснили в ведомстве.
Первые три этапа операции были проведены в районах Тендюрек, Лидже и Агры.
Четвертый и пятый этапы охватили ряд районов провинций Бингель, Муш и Мардин.
Шестой этап был организован в провинциях Битлис и Сиирт.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции и до марта 2020 года, от рук этой кровавой организации погибли 7500 сотрудников сил безопасности Турции и 6800 мирных жителей.
США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.