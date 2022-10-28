ФСБ потратила десятки миллионов долларов, полученных от ряда крупнейших российских госкомпаний, на подкуп и поддержку молдавских политиков с целью удержать страну в сфере влияния Москвы. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении документы и интервью с вовлеченными сторонами.

Например, бывший президент Игорь Додон (2016–2020), возглавивший после ухода с поста Молдавско-российский деловой союз, стал получать ежемесячно $29 016 в виде зарплаты и еще $14 508 — в виде премии. За это Додон должен был любые свои публичные заявления согласовывать с новым работодателем; об этом свидетельствует скриншот записи беседы между Додоном и Игорем Чайкой, сыном бывшего генпрокурора России Юрия Чайки. Игорь Чайка занимает пост бизнес-посла «Деловой России» в Молдове и Приднестровье; эта организация и создала Молдавско-российский деловой союз.

Во время беседы, состоявшейся 2 декабря 2021 г., Додон настаивает, что он «свободный человек». «Свободный, но ограниченный корпоративной этикой союза», — отвечает Чайка. «Рано вы меня начали хоронить, — говорит Додон. — Если вы ставите условие, что за одно из моих публичных заявлений вы порежете мне зарплату и закроете новый деловой совет… тогда давайте обсудим подробности».

Игорь Чайка и восемь его компаний в среду попали под санкции США. Он пытался подорвать позиции нынешнего президента Майи Санду, которая выбрала курс на сближение с Западом и вступление в ЕС, и вернуть Молдову «в сферу влияния Кремля», заявило Министерство финансов США.

По версии Минфина, свой план Чайка разработал вместе с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым. Чайка помог заключить союз между Додоном и Иланом Шором, который возглавляет партию «Шор», но скрывается от уголовного преследования в Израиле. Компании Чайки использовались для финансирования пророссийских партий, отметил Минфин. (moscowtimes.ru)