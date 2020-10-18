На Венере найден второй признак жизни

Ученые нашли на Венере простейшую аминокислоту глицин, что может свидетельствовать о наличии жизни на планете, сообщается в статье Ариджиты Манны из Миднапурского колледжа в Западной Бенгалии, опубликованной на портале arXiv.

Наибольшее количество глицина обнаружено рядом с экватором, в районе полюсов его не найдено.

«В астрофизике, химической физике и биофизике способы синтеза простейшей аминокислоты глицин из простых молекул имеют большое значение для химической эволюции и происхождения жизни», — объясняет Манна.

По мнению ученых, данное открытие может свидетельствовать о существовании ранних форм жизни в атмосфере Венеры.

В сентябре ученые из Массачусетса и Кардиффа заявили, что обнаружили первый признак жизни на планете — газ фосфин в облаках. (Газета.Ру)

| 2020-10-18T17:20:10+04:00 18 октября 2020, 19:58|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss