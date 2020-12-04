На украино российской границе произошла перестрелка

Федеральная служба безопасности РФ 4 декабря сообщила о перестрелке на границе с Украиной.
Как утверждают в ФСБ, на участке пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям пограничный отряд сегодня «пресек попытку нарушения границы из Украины в РФ тремя вооруженными неизвестными».

По данным российской стороны, при попытке задержания они оказали сопротивление. В результате ответного огня один из них получил ранения, несовместимые с жизнью. Остальные скрылись на территории Украины.

Украинская сторона пока не комментировала данную информацию. (gordonua.com)

| 2020-12-04T14:06:08+04:00 4 декабря 2020, 14:48|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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