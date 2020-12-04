На украино российской границе произошла перестрелка

Федеральная служба безопасности РФ 4 декабря сообщила о перестрелке на границе с Украиной.

Как утверждают в ФСБ, на участке пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям пограничный отряд сегодня «пресек попытку нарушения границы из Украины в РФ тремя вооруженными неизвестными».

По данным российской стороны, при попытке задержания они оказали сопротивление. В результате ответного огня один из них получил ранения, несовместимые с жизнью. Остальные скрылись на территории Украины.

Украинская сторона пока не комментировала данную информацию. (gordonua.com)