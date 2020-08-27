На учениях командиры подразделений ВС Азербайджана и Турции обмениваются опытом

В рамках совместных широкомасштабных тактических и тактико-летных учений с боевыми стрельбами, проведенных в Нахчыване Азербайджаном и Турцией, командиры подразделений двух стран обмениваются опытом, сообщает минобороны Азербайджана.

Для отработки задач командирского состава по организации боя, оперативному принятию решения в сложившихся тактических условиях, докладу о нем вышестоящему штабному командованию и , информированию подчиненного личного состава в Центре симуляции Нахчыванского гарнизона продолжаются тренировки на компьютерах.

Во ходе тренировок командиры также отрабатывают задачи по обеспечению скрытого передвижения подразделений, используя рельеф территории, ведению огня в ограниченных условиях и управлению подразделениями.

| 2020-08-27T15:05:05+04:00 27 августа 2020, 16:24|12345 (Пока оценок нет)
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