На учениях командиры подразделений ВС Азербайджана и Турции обмениваются опытом

В рамках совместных широкомасштабных тактических и тактико-летных учений с боевыми стрельбами, проведенных в Нахчыване Азербайджаном и Турцией, командиры подразделений двух стран обмениваются опытом, сообщает минобороны Азербайджана.

Для отработки задач командирского состава по организации боя, оперативному принятию решения в сложившихся тактических условиях, докладу о нем вышестоящему штабному командованию и , информированию подчиненного личного состава в Центре симуляции Нахчыванского гарнизона продолжаются тренировки на компьютерах.

Во ходе тренировок командиры также отрабатывают задачи по обеспечению скрытого передвижения подразделений, используя рельеф территории, ведению огня в ограниченных условиях и управлению подразделениями.