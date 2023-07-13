Twitter якобы отказался выплатить по крайней мере 500 миллионов долларов обещанного выходного пособия тысячам сотрудников, которые были уволены после приобретения компании Илоном Маском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Кортни МакМиллиан, которая руководила программами вознаграждений для сотрудников Twitter как «глава отдела общих вознаграждений» до того, как ее уволили в январе, подала предложенный коллективный иск в федеральный суд Сан-Франциско.

МакМиллиан утверждает, что согласно плану увольнения, разработанному Twitter в 2019 году, большинству работников было обещановыплатить два месяца базовой зарплаты плюс одну неделю зарплаты за каждый полный год работы, если их уволят.

Старшим работникам, таким как МакМиллиан, должны были выплатить шесть месяцев базовой заработной платы.

Но, по словам МакМиллиан, Twitter дал уволенным сотрудникам максимум один месяц выходного пособия, а многие из них не получили ничего.

Twitter уволил более половины своей рабочей силы в качестве меры по сокращению расходов после того, как Маск приобрел компанию в октябре.

Иск обвиняет Twitter и Маска в нарушении федерального закона, регулирующего планы выплат работникам. На Twitter уже подавали в суд за якобы невыплату выходного пособия, но эти дела касались нарушения контрактов, а не закона о льготах. Компания заявила, что полностью рассчиталась с бывшими сотрудниками.

В другом иске, поданном в прошлом месяце, Twitter также обвиняется в невыплате миллионов долларов бонусов, которые компания задолжала оставшимся на работе сотрудникам.

В Twitter заявили, что эти претензии не имеют под собой оснований.