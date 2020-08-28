На телеканале «Меденийет» состоится показ фильма про народного художника Натика Алиева

Сегодня на телеканале «Меденийет» состоится премьера документальной ленты «Жизнь внутри камня», снятой Студией художественных и документальных фильмов Азербайджанского телевидения. Фильм посвящен жизни и творчеству народного художника Азербайджана, скульптору, обладателю ордена «Шохрет», профессору Натику Алиеву.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в документальной картине рассказывается о деятельности скульптора известного не только в Азербайджане, но и во многих странах мира, показаны годы его детства и студенчества, приведены размышления Натика Алиева о творчестве и мастерстве.

Автор сценария – Джави Дан, режиссер — Эльнура Кязимова, оператор — Агиль Аббасов.