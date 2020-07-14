На странице армянского премьера появилась фраза «Карабах — это Азербайджан»

Официальный сайт премьер-министра Армении Никола Пашиняна подвергся хакерской атаке. Портал www.primeminister.am уже некоторое время не открывается. Получить комментарий в пресс-службе премьера пока не удалось, сообщает «Спутник-Армения».

Взломана также страница правительства Армении — gov.am.