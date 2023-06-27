На следующий день после вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» самолет главы наемников Евгения Пригожина вылетел из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург. Об этом пишут «Важные истории» со ссылкой на данные сервиса FlightRadar24.

Частный самолет с бортовым номером RA-02795 вылетел из Петербурга в первой половине дня 25 июня. Он пропал с радаров рядом с Ростовской областью. Примерно в шесть вечера воздушное судно вновь появилось на радарах над Тамбовской областью и вернулось в Петербург за час.

Самолет RA-02795 находится под американскими санкциями с 2019 года из-за связи с Пригожиным. Тогда «Новая газета» писала, что бизнес-джетом пользовался лично предприниматель, а также члены его семьи.

Борт M-SAAN был зарегистрирован на острове Мэн. В сентябре 2020 года его перерегистрировали в России, бортовой номер сменился на RA-02795. При этом серийный номер остался тем же.

«Важные истории» убедились, что в последний месяц маршрут самолета совпадал с публичными выступлениями Пригожина в разных городах России. Например, 31 мая основатель «Вагнера» встречался с журналистами в Новосибирске. За день до этого он посещал Екатеринбург и Владивосток. А 1 июня Пригожин был в Нижнем Новгороде. Бизнес-джет RA-02795 с 30 мая по 1 июня следовал по маршруту Санкт-Петербург — Екатеринбург — на восток страны с выключенным транспондером — Новосибирск — Нижний Новгород. (moscowtimes.ru)