На следующей неделе вступает в силу соглашение о безвизовом режиме между Азербайджаном и Турцией

Соглашение о взаимном безвизовом режиме между правительством Азербайджана и правительством Турции, подписанное в Баку 25 февраля 2020 года, вступит в силу 13 августа 2020 года.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственную миграционную службу, граждане Азербайджана и Турции освобождены от визового режима для въезда на территорию обеих стран, транзита, выезда из страны и временного пребывания на срок до 90 дней. Лица, желающие остаться в соответствующей стране более 90 дней, должны заранее подать заявление на получение временного вида на жительство.

Отмечается, что паспорта граждан обеих стран должны быть действительны не менее 6 месяцев с момента въезда на территорию страны. Граждане обеих стран должны соблюдать правила и процедуры, следующие из национального законодательства. Граждане Турции, временно пребывающие в Азербайджане более 15 дней, должны быть зарегистрированы по месту пребывания. Кроме того, безвизовый режим не дает права работать или заниматься какой-либо профессиональной деятельностью. Граждане Турции, желающие устроиться на оплачиваемую работу в Азербайджане, должны получить разрешение на работу от своего работодателя в соответствии с действующими правилами (за исключением случаев, когда разрешение на работу не требуется).