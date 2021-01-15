На следующей неделе в Азербайджане начнется вакцинация

«И Турция, и Азербайджан приобрели вакцину китайского производства».

Как сообщает АПА, об этом сказал глава пресс-службы Кабинета Министров Ибрагим Мамедов в интервью телеканалу TRT Avaz.

Он отметил, что сотрудничество с Турцией в этом вопросе будет продолжено: «Азербайджан и Турция приобретают одни и те же вакцины. В этом, как и во всех вопросах, Азербайджан продемонстрировал солидарность с Турцией».

«После последних ограничений в Азербайджане проявляются положительные результаты. Во время войны наблюдался рост числа случаев заражения. Азербайджан уже вступает в следующий этап борьбы с пандемией».

«На следующей неделе в Азербайджане начнется вакцинация», — отметил И.Мамедов.

| 2021-01-15T15:15:40+04:00 15 января 2021, 16:11|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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