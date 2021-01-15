«И Турция, и Азербайджан приобрели вакцину китайского производства».
Как сообщает АПА, об этом сказал глава пресс-службы Кабинета Министров Ибрагим Мамедов в интервью телеканалу TRT Avaz.
Он отметил, что сотрудничество с Турцией в этом вопросе будет продолжено: «Азербайджан и Турция приобретают одни и те же вакцины. В этом, как и во всех вопросах, Азербайджан продемонстрировал солидарность с Турцией».
«После последних ограничений в Азербайджане проявляются положительные результаты. Во время войны наблюдался рост числа случаев заражения. Азербайджан уже вступает в следующий этап борьбы с пандемией».
«На следующей неделе в Азербайджане начнется вакцинация», — отметил И.Мамедов.