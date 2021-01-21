На следующей неделе глава МИД Иран посетит Азербайджан

Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф посетит Азербайджанскую Республику 24-25 января 2021 года.

Как сообщили АПА в посольстве Ирана в Азербайджане, в ходе визита он проведет встречу с президентом Ильхамом Алиевым, заместителем премьер-министра и председателем совместной комиссии по сотрудничеству между двумя странами Шахином Мустафаевым и с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

Ожидается, что в рамках регионального визита министр иностранных дел Ирана  после Азербайджана посетит Россию, Грузию, Армению и Турцию, обсудит с официальными лицами этих стран развитие регионального сотрудничества.

| 2021-01-21T18:00:53+04:00 21 января 2021, 19:37|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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