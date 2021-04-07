На севере Сирии погибли двое турецких военнослужащих

Террористы PKK/YPG атаковали турецких военных в зоне проведения контртеррористической операции ВС Турции “Оливковая ветвь” на севере Сирии. В результате инцидента погибли двое военнослужащих, ликвидированы трое боевиков, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

По данным ведомства, террористы обстреляли одну из военных баз с применением противотанкового оружия.

В результате ответного огня ВС Турции, открытого в рамках законного права на самообороны, уничтожены не менее 3 боевиков группировки.

В ведомстве добавили, что турецкие военные продолжают наносить удары по позициям террористов в регионе.

В Минобороны выразили соболезнования в связи с гибелью военнослужащих.

| 2021-04-08T01:51:21+04:00 8 апреля 2021, 03:08|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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