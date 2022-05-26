Турецкий солдат был убит в четверг во время военной операции против боевиков запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на министерство обороны Турции.

Таким образом, со вторника число турецких солдат, погибших в регионе, достигло шести.

Официальное информационное агентство Турции Anadolu сообщило, что турецкие солдаты столкнулись с боевиками из РПК.

У РПК есть тренировочные лагеря и базы в автономном Иракском Курдистане, и она ведет войну против турецкого государства с 1984 года, конфликт, в результате которого погибло 40 000 человек, многие из которых были мирными жителями. Анкара начала серию операций против боевиков РПК в Ираке и Сирии, последняя — в северном Ираке, начавшаяся в апреле.