На сайте президента Молдовы госязык поменяли на румынский

Государственный язык на сайте президента Молдовы был изменен на румынский. Об этом сообщает РИА «Новости».

Агентство отмечает, что данные изменения были сделаны сразу после инаугурации избранного президента страны Майи Санду.

Ранее на сайте в качестве государственного языка стоял молдавский, который считается официальным диалектом румынского. Конституция Молдовы определяет официальным госязыком молдавский, при этом декларация независимости республики называет таковым румынский.

Бывший президент страны Игорь Додон настаивал в ходе своего правления на том, что официальным языком Молдовы является молдавский, с чем выражала несогласие Санду.