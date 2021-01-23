На президента Бразилии подали в суд

Лидеры коренных народов Бразилии обвинили президента Жаира Болсонару в совершении преступлений против человечности и обратились с иском в Международный уголовный суд (ICC). Об этом сообщает телеканал France 24.

Вождь племени каяпо Раони Метуктире и предводитель племени паитер-суруи Альмир Нараямога Суруи подали иск 22 января.

Лидеры племен указали, что с момента избрания Болсонару на пост главы государства вырубка амазонских лесов резко увеличилась, а число убийств предводителей коренных народов достигло пиковых значений, побивших рекорды последних 11 лет. Кроме того, они отметили, что природоохранные агентства оказались бессильны и столкнулись с угрозами.

Метуктире и Суруи подчеркнули, что насильственное переселение людей и преследование являются «преступлениями против человечности».

France 24 отмечает, что ранее правительство Болсонару предложило закон, предусматривающий смягчение ограничений на коммерческую добычу полезных ископаемых, добычу газа и нефти, а также крупномасштабное сельское хозяйство в регионах Амазонки.