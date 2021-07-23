Рядом с местом, где проходили похороны убитого в начале июля президента Гаити Жовенеля Моиза, начались беспорядки, передает Reuters со ссылкой на очевидцев.

Корреспондент агентства сообщил, что на месте траурной церемонии чувствовался запах газа и были слышны выстрелы. Рядом с местом похорон собрались протестующие. Они обвиняли власти страны в убийстве Моиза, а также в том, что те не предприняли никаких мер для защиты главы государства. Сколько протестующих собралось рядом с местом церемонии, не уточняется.

Информацию об инциденте подтверждают источники AP. По данным агентства, американская делегация покинула мероприятие до его окончания, никто из них не пострадал. (РБК)