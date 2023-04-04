Россия начала готовить Крым к наступлению Украины. Всего за несколько недель на пляжах полуострова вырыли окопы протяженностью в десятки миль. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на спутниковые снимки космической компании Maxar.

Укрепления соорудили в районах Медведевки, Витино и в других частях полуострова. Помимо окопов, вдоль побережья Черного моря установили противотанковые надолбы, рвы и артиллерийские орудия.

Для рытья окопов российская армия использует БТМ-3, военный траншеекопатель советских времен. Он способен выкапывать траншеи со скоростью полмили в час, даже когда земля промерзла, отмечает WP. По спутниковым снимкам видно, что некоторые укрепления в Крыму возвели за «считанные дни».

Кроме того, руководство Крыма привлекло к рытью траншей на побережье местных рабочих. Им предложили оплату в размере более $90 в день (примерно 7 тысяч рублей).

В другой части полуострова, на границе с Херсонской областью, Россия строила фортификации в течение нескольких месяцев. Об этом, в частности, сообщал аналитик OSINT Банджамин Питтет еще в ноябре. А, как пишет WP, «совсем недавно» Россия значительно укрепила позиции в той части Крыма, которая соединяет полуостров с материковой частью Украины Перекопским перешейком.

Президент Украины Владимир Зеленский не раз заявлял, что Киев намерен вернуть Крым. Накануне он высказался о подготовке к контрнаступлению ВСУ. «У них еще есть время уйти оттуда (с оккупированных территорий — прим. TMT.), иначе мы их уничтожим», — сказал президент во время своего визита в Черниговскую область. (moscowtimes.ru)