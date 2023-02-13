На Молдову готовятся нападения.
Как передает ТАСС, об этом заявила президент Молдовы Майя Санду.
По ее словам, планы на ближайший период предполагают действия с привлечением диверсантов с военной подготовкой, которые будут атаковать некоторые государственные здания, захватив заложников. Президент отметила, что так называемая оппозиция хочет сменить власть в Кишиневе.
М.Санду призвала парламент предоставить дополнительные полномочия спецслужбам:
«Это даст Службе информации и безопасности и прокуратуре возможность бороться с рисками для безопасности страны».
Майя Санду отметила, что цель диверсий — свергнуть конституционный строй, чтобы передать страну в распоряжение России.