Глашатаи войны, трубадуры трагедий. Место таких людей на скамье подсудимых. И суд, на мой личный взгляд, должен выносить им самые суровые приговоры. Причем, не меньшие, чем тем, кто непосредственно осуществлял чудовищные преступления против мирного населения того или иного государства. Потому что именно они были идейными вдохновителями неугасающей ненависти между народами и странами.

Одним из таких персонажей является российский политолог Михаил Александров. Впрочем, это сейчас он является просто политологом. А совсем недавно он был ведущим экспертом Центра военно-политических исследований МГИМО. С занимаемой должности он был уволен в декабре прошлого года за враждебные высказывания в адрес Азербайджана. Это тот минимум, который он заслужил своими лживыми и провокационными заявлениями. В реальности, они вполне тянут на весьма конкретную статью УК АР. Ибо, там была не только примитивная ложь.

«Азербайджан пытается изменить статус Лачинского коридора, превратив его в контролируемый им коридор», — утверждал Александров. «Упуская из виду», что Лачинский коридор является всем миром, в том числе и Россией, признанной территорией Азербайджана. Но это были цветочки, ягодки поспели далее. Александров предлагал тогда бомбить Баку, уничтожать азербайджанскую нефтяную отрасль, ракетными ударами вывести из строя азербайджанскую энергосистему. Это был конкретный призыв к осуществлению терактов против нашего государства. Именно поэтому я и утверждаю, что Александров еще легко отделался или обделался.

Обделался, испортил окружающим обоняние, но делал провокационные, подпадающие под уголовную ответственность по Статье 205.2. УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». В пункте 1 данной статьи говорится о том, что публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

В пункте 2 данного российского закона говорится о том, что те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно- телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

А теперь, давайте я ознакомлю читателей с тем, что наговорил М.Александров в своем последнем, свежем интервью «Русарминфо». Для начала скажу, что он принялся развивать лживый, не основанный ни на чем тезис об «оккупации Азербайджаном территории Нагорного Карабаха». Но это были «цветочки», а «ягодки» пошли следом. Причем, очень крупные «ягодки»!

«Если бы власти и народ Нагорного Карабаха решили продолжить борьбу, то альтернатива была бы. Была бы партизанская война, как у нас, например, на Западной Украине. Тогда бы Азербайджан не контролировал эти территории, имел бы там постоянные потери. В конечном итоге, ему пришлось бы договариваться о каких-то приемлемых для себя условиях. Но, насколько я понял, население самой Армении не готово оказывать помощь Нагорному Карабаху. Да и сам Нагорный Карабах, как я понимаю, не очень-то хочет продолжать борьбу», — посетовал Михаил Александров.

Он призвал армянское население Карабахского экономического региона Азербайджана перейти к партизанской войне. Также он добавил, что армянам данного азербайджанского региона нужно или подчиниться Азербайджану, но это «приведет к тому, что в итоге всех армян оттуда выгонят», либо перейти к террору. Александров советует сделать этот регион нашей страны непригодным для жизни, устраивать там взрывы, нападения, перекрытие коммуникаций.

«Но это должна быть воля к сопротивлению у армян. Если такой воли нет, то читайте, что отдали Нагорный Карабах «, — грустным голосом констатирует он. После чего, дает подробный, детальный «урок» террористической деятельности. Слушая его начинаешь задумываться о том, не осуществлял ли М.Александров лично теракты где-либо и когда-либо. Судите, впрочем сами.

«Мирное население эвакуируется, начинается партизанская война, удары по коммуникациям, диверсии. нападения на инфраструктурные объекты не только на территории Нагорного Карабаха, но и в сопредельных районах. Это будет изматывать Азербайджан. Да, можно наносить удары по коммуникациям внутри Азербайджана, по нефтегазовой структуре», — изрек он. Как видим, никаких правильных выводов из скандала, закончившегося лишением его должности ведущего эксперта Центра военно-политических исследований МГИМО, он не сделал. Он снова призывает к терактам на территории Азербайджана. А это значит, что справедливым итогом деятельности данного персонажа будет скамья подсудимых и осуждение на несколько лет за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.