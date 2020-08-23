На Мадагаскаре застрелили 20 заключенных при побеге из тюрьме

На Мадагаскаре полицейские застрелили минимум 20 заключенных, когда последние пытались сбежать из тюрьмы, сообщает министерство юстиции в Facebook.

Отмечается, что перестрелка произошла в городе Фарафагана на юго-востоке острова. Там заключение забросали охранников камнями и попытались скрыться.

Полицейские поймали 37 из 88 преступников, еще 20 погибли при стрельбе, восемь находятся в больнице в тяжелом состоянии. Таким образом, на свободе остается 31 человек. Правоохранители ищут их. (Газета.Ру)