На Луну отправят скульптуры американского художника. Об этом сообщает издание ARTnews.

Произведения искусства ранее уже отправляли в космос, но ни одному из них еще не позволяли сесть на поверхность Луны. Скульптуры создаст американец Джефф Кунс, они будут выполнены в форме – то есть, с предметом будет ассоциирована уникальная цифровая копия, защищенная от подделки.

«Я хотел создать NFT-проект с историческим значением, который был бы укоренен в гуманистической и философской мысли, – поясняет художник. – Наши достижения в космосе демонстрируют бесконечность человеческого потенциала. Космические путешествия дали нам возможность преодолеть ограничения нашего мира. Эти идеи находятся в центре моего NFT-проекта, который можно понимать как продолжение человеческого вдохновения за пределы нашей планеты».

Пока неясно, какие именно скульптуры создаст художник. Известно лишь, что они должны отправиться на Луну в июле 2022 года на роботизированном аппарате компании Intuitive Machines. (Газета.Ру)