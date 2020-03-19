На Каспии открыто новое нефтяное месторождение

SOCAR и норвежская компания Equinor подтвердили открытие месторождения «Карабах» в азербайджанском секторе Каспийского моря, в 120 километрах к востоку от Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Отмечено, что бурение первой оценочной скважины на месторождении «Карабах» началось 23 декабря 2019 года. Эта скважина была пробурена компанией Caspian Drilling Company (CDC) с помощью плавучей буровой установки «Деде Горгуд» на глубину 180 метров. Продуктивные пласты месторождения расположены на глубине 3,4 километра. По предварительным оценкам, обнаруженных на месторождении объемов нефти и газа достаточно для экономической эффективности разработки.