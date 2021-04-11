На иранском ядерном объекте произошла авария

В Иране на ядерном объекте в городе Натанз произошла авария в распределительной электросети. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на официального представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди.

«Сегодня утром произошел инцидент, затронувший часть распределительной электросети объекта по обогащению (урана) «Шахид Ахмади Рошан» (Натанз)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате аварии нет пострадавших и загрязнения окружающей среды.

Камальванди добавил, что позже будет опубликована дополнительная информация.