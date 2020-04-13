На Фиджи объявили режим национального бедствия

Власти Фиджи в понедельник объявили режим национального бедствия из-за обрушившегося на прошлой неделе на островное государство циклона «Гарольд». Об этом сообщает радиостанция Radio New Zealand.

По ее данным, министр инфраструктуры и транспорта, борьбы со стихийными бедствиями Джон Усамате заявил, что введение данного режима расширит полномочия правительства для восстановления от ущерба, нанесенного циклоном, которому была присвоена четвертая (предпоследняя) категория по шкале тропических циклонов австралийского региона. Действие режима национального бедствия коснется Восточного, Западного и Центрального округов страны.

Помимо этого, правительство направило несколько судов в пострадавшие районы для предоставления гуманитарной помощи населению.(ТАСС)