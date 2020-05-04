На должностных лиц еще в трех районах заведены уголовные дела

Органами прокуратуры совместно с городскими и районными исполнительными властями продолжаются соответствующие мероприятия против негативных явлений, связанных с нарушением правил карантинного режима, объявленного в стране решением Оперативного штаба при Кабмине, созданного по поручению президента Ильхама Алиева, раздачей в этот период продовольственной помощи безработным и малообеспеченным семьям и пр.

Как сообщили  в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, в районных прокуратурах были рассмотрены поступившие из районных ИВ обращения о нарушениях подобного толка, совершенных территориальными представителями глав ИВ Сабирабадского, Агджабединского и Тертерского районов Мехманом Джафаровым, Игбалом Алиевым, Имраном Гасановым, Мазахиром Амираховым, Аллахверди Гусейновым и Шахидом Мамедовым.

Названные лица были уволены по приказам глав соответствующих районных исполнительных властей.

Собранные материалы переданы в районные прокуратуры, заведены уголовные дела по статье 313 (служебный подлог) УК АР.

| 2020-05-04T20:28:06+00:00 4 мая 2020, 21:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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