Катарский фотограф Халид аль-Мисслам стал вторым журналистом, который умер за время освещения чемпионата мира по футболу в Катаре.

Как передает ТАСС, о смерти фотокорреспондента в воскресенье сообщила катарская газета Gulf Times.

Халид аль-Мисслам был фотожурналистом в Al Kass TV. О причинах смерти не сообщается.

9 декабря во время четвертьфинального матча чемпионата мира между сборными Аргентины и Нидерландов, проходившего на Национальном стадионе в Лусаиле, умер американский спортивный журналист Грант Уол, работавший в телевизионной сети CBS Sports.