На авиастроительном заводе Beechcraft в Канзасе произошел взрыв

Взрыв произошел на авиастроительном заводе в городе Уичито (штат Канзас). Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на представителя местной полиции.

Инцидент произошел на заводе авиаконцерна Beechcraft, занимающегося созданием как гражданских, так и военных самолетов. По информации CNN, работы на нем были приостановлены на время праздников, поэтому вероятность того, что в результате взрыва могли быть пострадавшие, невелика.

Телекомпания подчеркивает, что на месте инцидента работают спасатели и сотрудники полиции.(ТАСС)

| 2019-12-27T22:18:45+00:00 28 декабря 2019, 07:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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