На авиастроительном заводе Beechcraft в Канзасе произошел взрыв

Взрыв произошел на авиастроительном заводе в городе Уичито (штат Канзас). Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на представителя местной полиции.
Инцидент произошел на заводе авиаконцерна Beechcraft, занимающегося созданием как гражданских, так и военных самолетов. По информации CNN, работы на нем были приостановлены на время праздников, поэтому вероятность того, что в результате взрыва могли быть пострадавшие, невелика.
Телекомпания подчеркивает, что на месте инцидента работают спасатели и сотрудники полиции.(ТАСС)