На авианосце «Шарль де Голль» — более тысячи зараженных коронавирусом

Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 на авианосце ВМС Франции «Шарль де Голль» подтверждено у 1081 военнослужащего из 2300. Об этом министр вооруженных сил республики Флоранс Парли сообщила парламенту в пятницу, 17 апреля. По ее словам, 24 военнослужащих находятся в больницах, один из заболевших помещен в отделение интенсивной терапии.

О первых случаях заражения на корабле стало известно в начале апреля. Авианосец был отозван из трехмесячного похода после появления у моряков симптомов заболевания COVID-19, вызываемого вирусом, и пришвартовался в Тулоне. Министр назвала ошибочными предположения о том, что капитан авианосца хотел прекратить миссию после остановки в Бресте в середине марта. (DW)