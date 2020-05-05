На авиабазе «Ватийе» в Ливии убит главарь наемников Хафтара

Правительственные силы Ливии уничтожили главаря наемников Халифы Хафтара, обороняющих авиабазу «Ватийе» на западе страны, сообщает Агентство Анадолу.

Как сообщили в пресс-службе Центра операции «Вулкан гнева», Усаме Эмсик убит в ходе операции по зачистке авиабазы «Ватийе» от наемников.

Кроме того, уничтожено 10 военных машин сторонников Хафтара.

Армия Ливии утром 5 мая начала операцию по освобождению от вооруженных сторонников Хафтара стратегического объекта — авиабазы «Ватийе», которая использовалась для авиаударов по Триполи.

Незаконные вооруженные формирования с востока Ливии продолжают обстреливать различные районы Триполи, несмотря на то, что 21 марта было объявлено о перемирии для борьбы с коронавирусом нового типа.

В ответ на провокации сторонников Хафтара, признанные власти Ливии 25 марта объявили о начале военной операции «Буря мира».

| 2020-05-05T19:09:40+00:00 5 мая 2020, 21:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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