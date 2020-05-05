На авиабазе «Ватийе» в Ливии убит главарь наемников Хафтара

Правительственные силы Ливии уничтожили главаря наемников Халифы Хафтара, обороняющих авиабазу «Ватийе» на западе страны, сообщает Агентство Анадолу.

Как сообщили в пресс-службе Центра операции «Вулкан гнева», Усаме Эмсик убит в ходе операции по зачистке авиабазы «Ватийе» от наемников.

Кроме того, уничтожено 10 военных машин сторонников Хафтара.

Армия Ливии утром 5 мая начала операцию по освобождению от вооруженных сторонников Хафтара стратегического объекта — авиабазы «Ватийе», которая использовалась для авиаударов по Триполи.

Незаконные вооруженные формирования с востока Ливии продолжают обстреливать различные районы Триполи, несмотря на то, что 21 марта было объявлено о перемирии для борьбы с коронавирусом нового типа.

В ответ на провокации сторонников Хафтара, признанные власти Ливии 25 марта объявили о начале военной операции «Буря мира».