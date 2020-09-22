На Аравийском полуострове размещены войска космических сил США

Недавно сформированные Космические силы США размещают свои войска на новом рубеже, которым стал Аравийский полуостров, сообщает Голос Америки.

В состав Космических сил теперь входит эскадрилья из 20 летчиков, впервые развернутая за рубежом – на авиабазе Аль-Удейд в Катаре.

Силы, созданные при активном участии президента Дональда Трампа, являются шестым видом вооруженных сил США и первым после создания ВВС в 1947 году.

«Мы начинаем наблюдать, как другие страны ведут крайне агрессивную подготовку к переносу конфликта в космос, – заявил Associated Press начальник подразделения Космических сил на базе Аль-Удейд Тодд Бенсон. – Мы должны уметь конкурировать, защищать и отстаивать все наши национальные интересы».

Ранее в этом месяце на базе Аль-Удейд состоялась церемония приведения к присяге, на которой 20 военнослужащих ВВС в окружении американских флагов и огромных спутниковых антенн вступили в ряды Космических сил.

Вскоре еще несколько человек присоединятся к отряду «главных космических операторов», которые будут управлять спутниками, отслеживать маневры противника и пытаться предотвратить конфликты в космосе.