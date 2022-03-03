Во многих российских городах в среду, 2 марта, продолжились акции против военных действий России на территории Украины.

По информации правозащитного проекта «ОВД-Инфо», были задержаны около 150 человек в 11 городах. Из них в Москве не менее 67 задержанных активистов, в Санкт-Петербурге в отделения доставили 16 человек, в Екатеринбурге — 21.

«ОВД-Инфо», публикуя сведения по задержанным, пишет, что их в каждом отделении может быть больше, но проект приводит лишь имена тех людей, о которых ему достоверно известно.

В Петербурге участники акции собрались вечером у Гостиного двора на Невском проспекте. «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев сообщал, что были задержаны не менее ста человек. Одновременно агентство отмечало, что не располагает комментариями полиции.

Протестные выступления в среду также проходили в Челябинске, Новосибирске, Кургане, Перми, Иркутске, Красноярске, Тамбове и Иванове. (svoboda.org)