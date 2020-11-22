На акциях протеста в Беларуси задержали 106 человек

Уже 106 человек задержали на протестных акциях в Беларуси. Об этом на своем сайте сообщает не зарегистрированный властями республики правозащитный центр «Весна».

По данным организации, большинство из них были задержаны в Минске. Кроме того, были задержания на акциях протеста в Новополоцке, Бресте, Пинске, Заславле, Гродно и других городах страны.

Протесты в Беларуси продолжаются четвертый месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули. (gazeta.ru)