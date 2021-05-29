На АЭС «Сингори-4» в южнокорейском городе Ульсан 29 мая произошел пожар, передает TACC . Возгорание было ликвидировано за час, на это время была приостановлена работа станции.
В результате произошедшего пострадавших нет. Утечка радиации не зафиксирована.
Причину произошедшего установит комиссия по ядерной безопасности страны, которая инициировала соответствующую проверку.
Добавим, в 2019 году в Пекине представители Росатома и Китайской национальной атомной корпорации подписали контракт на возведение седьмого и восьмого блоков Тяньваньской атомной электростанции (aif.ru)