На АЭС «Сингори-4» в южнокорейском городе Ульсан 29 мая произошел пожар, передает TACC . Возгорание было ликвидировано за час, на это время была приостановлена работа станции.

В результате произошедшего пострадавших нет. Утечка радиации не зафиксирована.

Причину произошедшего установит комиссия по ядерной безопасности страны, которая инициировала соответствующую проверку.

Ранее министерство иностранных дел Китая выразили Японии протест в связи с решением сбросить воду с аварийной АЭС в Фукусиме. В свою очередь МАГАТЭ сообщили о намерении отправить в Японию международную группу экспертов для поиска выхода из данной ситуации.

Добавим, в 2019 году в Пекине представители Росатома и Китайской национальной атомной корпорации подписали контракт на возведение седьмого и восьмого блоков Тяньваньской атомной электростанции (aif.ru)