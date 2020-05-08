На 9 августа назначены выборы президента Беларуси

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. Такое решение было принято на внеочередном заседании Палаты представителей Национального собрания в пятницу, 8 мая. Действующий глава государства Александр Лукашенко ранее заявил, что для переноса президентских выборов в республике нет оснований и что они должны быть проведены в соответствии с конституционными сроками. Согласно законодательству, президента Беларуси необходимо избрать не позднее 30 августа 2020 года.

Намеченные выборы станут шестыми в истории современной Беларуси. После референдума по изменениям в Конституцию страны, проведенного в 2004 году, из Основного закона была изъята статья об ограничении числа сроков президентского правления. С момента введения должности президента в 1994 году этот пост занимает Лукашенко, который уже заявил, что будет баллотироваться на новых выборах. На предыдущих, в 2015 году, за него, по официальным данным, проголосовали 83,5 процента избирателей, явка составила 86,75 процента. (DW)