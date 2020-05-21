На 1 ноября назначены выборы президента Молдовы

Президентские выборы в Молдове назначены на 1 ноября. Соответствующее постановление принял в четверг, 21 мая, парламент в Кишиневе. За решение проголосовали 50 депутатов из присутствовавших 97 — представители Партии социалистов республики Молдова (ПСРМ) и Демократической партии Молдовы (ДПМ), а также независимый депутат Александр Олейник, приняв тем самым предложение действующего президента Игоря Додона.

«Срок полномочий президента Республики Молдова истекает 23 декабря 2020 года. В связи с этим парламент должен назначить дату выборов президента Республики Молдова. Таким образом, предлагается, чтобы решением парламента была установлена дата 1 ноября 2020 года», — указывается в информационной записке к проекту постановления.

Предыдущие выборы президента Молдовы состоялись 13 ноября 2016 года. Игорь Додон вступил в должность главы государства 23 декабря. Следующие президентские выборы должны состояться в период от 30 до 60 дней до истечения мандата действующего президента, то есть с 23 октября по 23 ноября нынешнего года. (DW)