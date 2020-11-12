«Мы построим в Карабахском регионе лучшую на постсоветском пространстве экономику» — Руфат Гулиев

Историческая победа Азербайджанской армии позволяет утверждать, что планы поступательного развития Карабахского региона не за горами. Освободив родные земли от оккупантов, национальное правительство позаботится о восстановлении экономики и возвращении к жизни деоккупированных территорий.

«Азербайджанский народ, наша доблестная армия во главе с Президентом страны Ильхамом Алиевым пришли к тому, к чему стремились много лет», — сказал # доктор экономических наук, депутат Милли Меджлиса, профессор Руфат Гулиев. Ученый рассказал нашим читателям о том, как сложится судьба отвоеванных земель Азербайджана в свете долгожданной победы в Отечественной карабахской войне.

— В ночь с 9 на 10 ноября сего года было подписано трехстороннее соглашение о полном прекращении боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, ставшее актом капитуляции Армении. Была ли победа нашей армии ожидаемой, учитывая, в том числе несопоставимое превосходство экономики и вооруженных сил Азербайджана над оккупантами? Добились ли мы поставленных целей?

— Разумеется, по итогам этой войны мы добились поставленных целей. Это событие стало знаковым в истории нашей страны, ибо наша доблестная армия освободила исконные земли Азербайджана, находившиеся под оккупацией армянских сепаратистов почти 30 лет. Для Армении это решение было вынужденным, а слезы на глазах были с обеих сторон – только в Азербайджане это были слезы безграничной радости по поводу восстановления территориальной целостности нашей страны, а в Армении – слезы злобы и отчаяния. И это естественно, поскольку в войне кто-то побеждает, а кому-то приходится терпеть поражение. Но и здесь не обходится без закономерностей, ведь побеждает сильнейший, а в нашем случае еще и правый. Азербайджан не просто одолел врага в справедливой войне за свои территории, но одержал предсказуемую победу, учитывая, что наша страна превосходит Армению по своей экономической мощи и военной силе.

— Вы неоднократно говорили в своих телевыступлениях и интервью прессе о том, что именно экономический потенциал, современные вооружения и военная мощь помогли Азербайджану одержать победу в войне. Возможности Армении вести 44-дневную войну со страной, в разы превосходящей ее по мощи – тема отдельного разговора. Насколько Азербайджан превосходит противника экономически?

— О том, что Азербайджан экономически в разы превосходит Армению я не устаю повторять уже много лет, ведь от этого во многом зависел исход истекшей войны. Чтобы представить себе наглядную картину огромного перевеса в нашу пользу, достаточно привести конкретные цифры, кстати, представленные в международной статистике и подтвержденные международными экономическими экспертами, в том числе аналитиками ООН, Международного валютного фонда (МВФ) и т.д.

Азербайджанская экономика почти в пять раз сильнее армянской по целому спектру показателей – это ВВП, рост и объемы народного хозяйства. Следует привести еще одну, не менее интересную в этом контексте данность – государственный долг Армении составляет порядка 63 – 64% от ВВП этой страны, тогда как внешние заимствования Азербайджана самые незначительные в регионе и не превышают 20%. Таким образом, мы наблюдаем серьезную сравнительную разницу по важнейшим макроэкономическим показателям, которая не в пользу Армении. В довесок этому, золотовалютные резервы Азербайджана почти в 25 раз превышают ликвидные активы страны-агрессора. Упомянутые цифры проливают свет на огромную, можно сказать, несоразмерную разницу «весовых категорий» двух стран.

Наконец, военные расходы Азербайджана превышали и превышают весь бюджет Армении, а потому победа нашей страны в справедливой Отечественной Карабахской войне за свои захваченные земли является закономерностью. Но войны заканчиваются, оставляя за собой шлейф проблем, требующих решения уже в мирной жизни. Конечно же, сокрушительный удар по врагу, твердая воля руководства страны, единство и сплоченность власти и народа проложили нам славный путь к возрождению освобожденной части страны. Мы докажем всему миру, что сумели не только отвоевать свои земли, но и можем построить там экономику, обеспечив достойную жизнь населению.

— В наследство от оккупантов нам достались территории, где, образно говоря, не осталось камня на камне. Захватчики превратили наши некогда цветущие города и районы в источник наживы, полностью разрушив их экономику и не оставив следов нормальной жизни… Легко ли восстановить экономику региона и в какую, приблизительно, сумму это обойдется нашей стране?

— Главная наша задача — воплотить достижения последних 20 лет теперь уже на отвоеванных землях, но в очень ускоренном темпе. Там будут строиться города, промышленная и социальная инфраструктура. Начнется возрождение сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, рудников. Конечно же, все это будет строиться с нуля, поскольку в результате многолетней оккупации цветущий край превратился в руины. Для возрождения Карабаха будут разработаны комплексные целевые программы восстановления освобожденных территорий. Специальная комиссия первоначально подсчитает урон, нанесенный Карабахскому региону в результате войны и оккупации. Это очень важно, поскольку, как сказал глава государства, после оценки ущерба будут поданы юридически оформленные протесты в международные суды о военных и экономических преступлениях оккупационного режима, который на протяжении трех десятков лет бесчинствовал на 20% территории нашей страны.

Предварительные данные говорят о существенном уроне, нанесенном экологии, экономике, инфраструктуре региона. Но это не все…. От вандализма оккупантов пострадали образцы культурного наследия. Враг не щадил ничего. За годы оккупации недвижимые исторические и культурные памятники нашего народа были разрушены или присвоены, использовались не по историко-культурному назначению, подверглись вандализму. Более всего пострадали исламские религиозные памятники — мечети, гробницы и другие места поклонений. Проявляя свою ненависть к азербайджанцам, армяне содержали свиней в мечетях. Варварское обращение с культурным наследием захваченных территорий, включая уникальные памятники особой важности, безусловно, угроза всемирному наследию. Нанесенный ущерб будет подсчитан, задокументирован и предъявлен вниманию мирового сообщества.

Программы развития Карабахского региона будут предусматривать на первом этапе строительство необходимой инфраструктуры. Уже началось строительство дорог в отдельные села, дальше на освобожденных землях будет налажено энерго-, водо- и газоснабжение. Начнется восстановление всех оборванных с остальной частью страны коммуникаций для последовательной интеграции экономики Карабахского региона в национальную экономическую систему. Пока еще сложно сказать, в какую сумму обойдется реализация этих целей. Разумеется, финансовая оценка предстоящей работы будет проводиться по плану в рамках специально утвержденных программ. Иные плановые мероприятия уже осуществляются, а в перспективе будет складываться сложная мозаика поступательного развития деоккупированной части страны – возрождения экономики, инфраструктуры, восстановления условий для возвращения туда людей.

На данный момент одной из первостепенных задач является очистка этих земель от мин и следов войны, военных сооружений, множество из которых разрушено. Сегодня в них отпала необходимость, поскольку нужно отстраивать гражданскую инфраструктуру.

— Какие финансовые источники будут использованы для восстановления Карабахского региона?

— Пользуясь случаем хочу отметить, что наша страна за последние годы стала важным центром международных транспортных и логистических проектов, охватывающих в том числе Каспийское море. Для превращения Азербайджана в торговый центр региона в последние годы при эффективном использовании стратегической географической позиции страны были осуществлены направленные на конкретные цели комплексные меры по развитию транзитных и транспортных услуг, совершенствованию транспортной инфраструктуры и дальнейшему повышению транспортного потенциала. Высшее руководство страны приложило максимум усилий для приведения Бакинского международного торгового порта к уровню, отвечающему международным стандартам, а также созданию необходимой инфраструктуры для эффективной деятельности и осуществления грузоперевозок на портовой территории.

Азербайджан становится важным звеном крупных транспортных коридоров, открывая безграничные возможности, кстати, лежащие в основе наметившейся интеграции с восточной частью континента и Поднебесной. При этом прослеживается связь между сдачей в эксплуатацию железной дороги Баку — Тбилиси – Карс. Стоит ли объяснять, что вполне перспективный проект, способствующий сближению и налаживанию экономических связей между странами региона, в первую очередь тюркоязычных государств и Грузии, является также составным звеном Великого шелкового пути, объединяющим Китай с побережьем Атлантики. Все эти проекты гарантируют стране большие валютные поступления, которые будут использованы для возрождения Карабахского региона.

Кроме этого, имеются традиционные источники валюты — Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газотранспортный коридор. В довесок этому Консорциум по строительству Транс-Адриатического трубопровода (Trans Adriatic Pipeline, TAP AG) завершил строительство газопровода TAP. Пропускная способность газотранспортного коридора составляет 16 млрд куб. м, из которых 6 млрд куб. м придутся на долю Турции, а 10 млрд куб. м «голубого топлива» пойдут на юг Европы. Объемы транспортируемого газа будут постепенно расти, а в случае присоединения туркменского газа эти объемы можно будет довести до 100 млрд. куб. м в год – это почти 20% европейского спроса. Эти средства также пойдут на восстановление наших земель. У нас достаточно средств для восстановления экономики Карабахского региона – для этого страна, помимо всего прочего, располагает большими золотовалютными резервами.

Полагаю, что в перспективе вопрос привлечения инвестиций в экономику Карабаха получит особую актуальность. К этой масштабной работе будем подключать и мировые финансовые центры, и частный бизнес. Турецкие компании очень сильно интересуются и обязательно примут участие. Мы построим в Карабахском регионе лучшую на постсоветском пространстве экономику. В довесок этому более 40 млн азербайджанцев, которые живут за пределами нашей страны, поддерживают политику нашего государства во главе с Ильхамом Алиевым. Думаю, им будет интересно поучаствовать в экономических проектах в Карабахе. Наконец, МВФ и Азиатский банк развития и другие международные финансовые структуры заинтересованы кредитовать нашу экономику под минимальные проценты, зная, что Азербайджан легко вернет свои долги.

— В этой связи неоднократно звучали Ваши заявления по поводу большого количества запасов углеводородов на дне Каспийского моря. А ведь полученные из этого источника валютные поступления могут быть использованы для возрождения отвоеванных земель?

— В прошлом году были поставлены подписи глав прикаспийских стран под Конвенцией о правовом статусе Каспийского моря. К подписанию документа стороны шли более 20 лет и здесь большая заслуга Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Появление конвенции означало завершение эпохи неопределенности в международно-правовом статусе Каспийского моря, возникшей после распада СССР с появлением в Каспийском регионе новых независимых государств, не вписывавшихся в прежнюю систему двусторонних советско-иранских отношений по Каспию. В результате Азербайджан, Казахстан и Туркменистан получили обширные участки морского дна с месторождениями нефти и газа, перспективой их дальнейшей разработки к собственной выгоде.

Суммарно запасы оцениваются в 6,5 трлн долларов, где 21% согласно системе, по которой прикаспийские страны разделили территорию моря, переходят к Азербайджану, а это более 5 трлн долларов. Т.е., это деньги, которые Азербайджан будет иметь в ходе добычи, перекачки нефти и газового конденсата со дна Каспийского моря. Причем, речь идет о доказанных запасах, их может быть больше. С финансовой точки зрения, можно просто разделить 6,5 трлн долларов на пять прикаспийских стран, где больше одной пятой переходят к Азербайджану. Безусловно, это существенные возможности в свете предстоящей масштабной работы по воссозданию экономики Карабахского региона.

— В трехстороннем договоре указывается, что восстанавливаются связи Нахчыванской АР с основной частью Азербайджана. Как это повлияет на Азербайджан с экономической точки зрения?

— Считаю, что закрепленная часть Нахчывана с основной частью страны, открытие коммуникаций и дорог, создание новой транспортно-коммуникационной инфраструктуры приведет к серьезному росту нашей экономики. Поток грузов в автономию, проходивший раньше по территории соседнего Ирана, не просто сопровождался временными потерями, но увеличивал стоимость перевозок. Теперь же перевозки грузов многократно возрастут, и, естественно, станут дешевле, эффективнее. В целом же это приведет к развитию инфраструктуры НАР. Кроме того, у Азербайджана был бартер с Ираном. Так, мы снабжали соседей энергетикой, а они взамен делали то же самое в Нахчыване. Теперь же можно перестроить энергосистему, куда автономия будет включена уже напрямую. А ведь это большие экономические преимущества для нашей страны, гарантирующие ежегодный экономический рост на десятки миллионов манатов.