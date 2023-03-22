Международный валютный фонд (МВФ) подтвердил во вторник информацию о достижении на рабочем уровне договоренностей с Украиной по возможной кредитной программе на сумму в $15,6 млрд. на четыре года. Об этом сообщается на сайте организации.

«МВФ и власти Украины достигли соглашения на рабочем уровне о предоставлении займа в формате механизма расширенного кредитования (EFF) на сумму $15,6 млрд. <…> на 48 месяцев», — говорится в пресс-релизе МВФ.

В фонде подчеркнули, что средства будут направлены на ряд «макроэкономических и финансовых мер» Киева. Окончательное выделение средств должен будет одобрить совет директоров фонда.