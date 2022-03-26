Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил в пятницу продление на 30 месяцев срока механизма расширенного кредитования Аргентины на 44 млрд долларов США. Как передает ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы МВФ.

«Исполнительный совет МВФ одобрил сегодня (в пятницу – ред.) 30-месячное продление срока механизма расширенного кредитования (EFF) для Аргентины в размере… 44 млрд долларов США… Решение Исполнительного совета позволяет немедленно выделить властям (Аргентины)… 9,656 млрд долларов США. Механизм EFF направлен на предоставление Аргентине поддержки платежного баланса и бюджета, подкрепленной мерами, направленными на повышение степени приемлемости задолженности, борьбу с высокой инфляцией, увеличение резервов, решение социальных и инфраструктурных проблем страны и содействие инклюзивному росту», — отмечается в заявлении.

МВФ и власти Аргентины также договорились перенести первый обзор программы на середину мая с середины июня. Члены cовета предупредили, что программа «подвержена исключительно высоким рискам» и что Аргентина «уязвима для внешних потрясений и трудностей реализации с учетом сложной социальной и политической ситуации». По их словам, ситуация в Аргентине в течение длительного периода создает «серьезные финансовые и репутационные риски» для фонда. «Риски для программы исключительно высоки, а побочные последствия войны в Украине уже претворяются в жизнь, — отметила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. — В этом контексте раннее внесение корректив в программу, включая определение и принятие соответствующих мер при необходимости, будет иметь решающее значение для достижения целей программы».

В фонде добавили, что в основном спецоперация, скорее всего, повлияет на Аргентину в сфере инфляции и фискального баланса, а рост экономики и платежный баланс страны пострадают в меньшей степени.