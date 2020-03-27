МВД выступил с заявлением о карантинном режиме

Распространенный в социальных сетях документ от имени заместителя начальника Главного управления полиции города Баку Теймура Гаджиева является ложным, сообщил Trend начальник пресс-службы министерства внутренних дел Эхсан Захидов.

По его словам, в настоящее время органы внутренних дел работают над вопросами, вытекающими из требований особого карантинного режима, а данная информация, распространяемая в социальных сетях, является ложной. Он призывает граждан не верить неофициальной информации.

Отметим, что в документе, распространенном в социальных сетях от имени заместителя начальника Главного управления полиции города Баку Теймура Гаджиева указано, что якобы завтра с шести часов утра запрещается движение личных автомобилей и появление людей на улицах.