МВД выступил с заявлением о карантинном режиме

Распространенный в социальных сетях документ от имени заместителя начальника Главного управления полиции города Баку Теймура Гаджиева является ложным, сообщил Trend начальник пресс-службы министерства внутренних дел Эхсан Захидов.

По его словам, в настоящее время органы внутренних дел работают над вопросами, вытекающими из требований особого карантинного режима, а данная информация, распространяемая в социальных сетях, является ложной. Он призывает граждан не верить неофициальной информации.

Отметим, что в документе, распространенном в социальных сетях от имени заместителя начальника Главного управления полиции города Баку Теймура Гаджиева указано, что якобы завтра с шести часов утра запрещается движение личных автомобилей и появление людей на улицах.

| 2020-03-27T21:18:26+00:00 27 марта 2020, 22:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss