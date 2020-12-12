МВД: Выгуливать собак можно только по SMS

В Министерстве внутренних дел внесли ясность в вопрос, связанный с выгулом домашних животных в период особого карантинного режима до 00:00 18 января 2021 года на территории городов Баку, Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Ширвана и Абшеронского района, а также в районных центрах Лянкяранского, Масаллинского, Джалилабадского, Шекинского, Загатальского, Губинского, Хачмазского, Евлахского, Бардинского, Билясуварского и Исмаиллинского районов (за исключением сел и поселков).

Как сообщили в МВД, лица, получающие SMS-разрешение на покупку продуктов питания и лекарств, пользование банковскими и почтовыми услугами, также могут выгуливать своих домашних животных в течение 3 часов.