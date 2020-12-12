МВД: Выгуливать собак можно только по SMS

В Министерстве внутренних дел внесли ясность в вопрос, связанный с выгулом домашних животных в период особого карантинного режима до 00:00 18 января 2021 года на территории городов Баку, Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Ширвана и Абшеронского района, а также в районных центрах Лянкяранского,  Масаллинского, Джалилабадского, Шекинского, Загатальского, Губинского, Хачмазского, Евлахского, Бардинского, Билясуварского и Исмаиллинского районов (за исключением сел и поселков).

Как сообщили в МВД, лица, получающие SMS-разрешение на покупку продуктов питания и лекарств, пользование банковскими и почтовыми услугами, также могут выгуливать своих домашних животных в течение 3 часов.

| 2020-12-12T22:00:44+04:00 12 декабря 2020, 22:30|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss