МВД распространило очередное заявление по поводу курения

Министерство внутренних дел распространило еще одно заявление по поводу запрета на курение на открытом воздухе.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в местах массового скопления людей, перед банкоматом, в очередях нельзя, сняв маску, курить, есть и пить:

«Однако в парках, в местах, где нет скопления людей, не запрещено курить, пить воду и принимать пищу. Но выкуривать сигареты все же рекомендуется в специально отведенных местах. Курящие на улице, вдали от людей штрафоваться не будут. Предыдущая информация носила рекомендательный характер в целях предотвращения распространения коронавируса».

Напомним, что с 21 ноября в Азербайджане ношение масок на открытом воздухе обязательно. Нарушителям грозит штраф в размере 100 манатов.

Ранее начальник пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов заявил Report, что лица, которые сняв маску, будут курить на открытом воздухе, будут оштрафованы на 100 манатов.