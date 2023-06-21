Полицейский поддался эмоциям и совершил ошибку, и мы признаем это. В связи с этим проводится соответствующее расследование, будет дана правовая оценка его действиям.

Как передает #, об этом сообщил начальник отдела пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД), полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев.

«Гражданам хорошо известны многочисленные факты, когда женщины, участвовавшие в незаконных акциях, в основном, в Баку, оскорбляли сотрудников полиции, совершали противоправные действия, все это было зафиксировано журналистами. В ответ же сотрудники полиции проявляли выдержку.

Неоднократно сотрудники полиции подвергались противоправным действиям со стороны женщин, но не применяли против них какие-либо специальные средства, и вопрос о привлечении этих женщин к ответственности не поднимался», — говорится в заявлении.