МВД отреагировало на распространившееся в соцсетях видео

Распространившиеся в соцсетях видеокадры, на которых запечатлен прикованный к столбу человек, были изучены в Министерстве внутренних дел.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, 43-летний житель Сабунчинского района, страдающий психическим расстройством, 12 дней назад зашел в один из маркетов в поселке Сабунчи, взял с прилавка бутылку газированной воды и выпил. За это владелец маркета 24-летний Рахиб Лятифов надел на его горло цепь, приковал больного к столбу, снял это на видео и распространил кадры в соцсетях.

Р.Лятифов привлечен к ответственности, в соответствии с законодательством в его отношении продолжается расследование.