МВД Беларуси сообщило о 280 задержанных на протестах в воскресенье

В воскресенье оппозиция Беларуси провела традиционные акции протеста в разных городах страны, наиболее крупное мероприятие прошло в Минске. Здесь сторонники оппозиции прошли по Партизанскому проспекту, наткнувшись на кордон силовиков, развернулись назад и провели шествие по проспекту Рокоссовского по направлению к Минской кольцевой автодороге.

«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 280 граждан, из них в Минске – 215. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 237 человек», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Порядка 8 тысяч человек приняли участие в 16 несанкционированных протестных акциях, которые прошли в воскресенье в различных районах Беларуси, сообщила пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова.

«Вчера, 18 октября, в различных населенных пунктах страны зафиксировано 16 протестных акций, численность которых составила около 8 тысяч человек. Во всех областных центрах, за исключением столицы, они были немногочисленны (от 10 до 100 участников). МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения», — написала Чемоданова в своем Telegram-канале.