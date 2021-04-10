МВД Азербайджана поздравило полицейских Турции

Министерство внутренних дел Азербайджана поздравило сотрудников турецкой полиции в связи с 176-й годовщиной создания полиции Турции.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

«Сегодня полиция Турции достойно служит своему народу и государству, бдительно стоит на страже безопасности граждан, ведет бескомпромиссную борьбу с преступностью. Мы радуемся всем достижениям турецкой полиции, как своим успехам. В этот знаменательный день мы выражаем наилучшие пожелания каждому сотруднику полиции Турции, желаем братскому народу Турции мира и благополучия».

| 2021-04-10T12:26:22+04:00 10 апреля 2021, 13:45|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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