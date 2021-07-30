В Баку продолжается музыкальный фестиваль «Симург», и очередной вечер состоялся на открытой площадке столичной галереи Art Tower, расположенной в сердце Баку – Ичери шехер.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства образования, Министерства культуры, НПО «Arts Council Azerbaijan», Baku Media Center, управления «Ичеришехер», главного управления культуры города Баку, Pasha Holding и др.

Концерт был посвящен музыке из кинофильмов, сообщает #.

В программе приняли участие: заслуженный артист Азербайджана Сахиб Пашазаде, лауреаты международных конкурсов Марьям Юсифова, Камилла Садырханова, Назрин Асланлы, Юлия Моторина, Эльмина Гасанова, Саида Таги-заде и вокально-хоровой ансамбль «LUMİNEUX» Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) — художественный руководитель ансамбля «LUMİNEUX» Наала Барателия.

На открытии мероприятия известная азербайджанская пианистка, автор и руководитель Музыкального фестиваля «Симург» Саида Таги-заде отметила, что в программу данного тематического культурного вечера вошла музыка из известных кинофильмов. С.Таги-заде также подчеркнула, что в рамках фестиваля запланирована серия интересных тематических вечеров, один из которых будет посвящен теме Карабаха.

В беседе с # руководитель НПО «Arts Council Azerbaijan», известный азербайджанский художник и искусствовед Дадаш Мамедов сказал: «В этом году фестиваль «Симург» проводится совместно с нашей организацией. В связи с этим мы проводим различные культурные мероприятия: музыкальные и поэтические вечера, художественные выставки и воркшопы, в которых принимают участие не только живописцы, но и музыканты, умеющие рисовать. Таким образом, любителей и ценителей искусства ждут новые мероприятия в рамках вышеупомянутых проектов, о которых вы узнаете в ближайшем будущем».

Также в рамках концертной программы был представлен танцевальный номер (танго) в исполнении Эмиля и Лалы Гезаловых.

Гостями вечера стали послы и представители дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане, общественные деятели, журналисты.