Мустафа Шентоп: Произошла смерть мозга Минской группы

«Мир, человечество в поисках новых изменений. Необходимо создание мира, далекого от двойных стандартов, основывающегося на равенстве всех людей».

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса сказал председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп.

По его словам, Турция будет поддерживать Азербайджан до победы:

“У Азербайджана нет времени, чтобы ждать еще 30 лет. Международные организации должны защищать суть принятых ими решений».

«Произошла смерть мозга Минской группы. До сих пор в Карабахе было освобождено от оккупации много земель. Вновь международные организации призвали к прекращению огня. Ни одно государство не захочет вести войну впустую. Азербайджан всегда был сторонником решения конфликта мирным путем. Азербайджан не позволит, чтобы змея ужалила еще раз. Никто не может проводить операции на азербайджанских землях».

«Только пусть знают, что ни Азербайджан не тот Азербайджан, ни Турция, ни мир не те, что был 30 лет назад. Мы покажем миру, насколько громок наш совместный голос. Мы всегда на стороне права, правды и мира. Мы будем поддерживать Азербайджан. До победного конца мы будем рядом с Азербайджаном в той форме, какой захочет Азербайджан. В Карабахе будет развеваться трехцветный флаг. Карабах – Азербайджан!».