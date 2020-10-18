Мустафа Шентоп: Наши молитвы всегда с Азербайджаном

«Мы выразили поддержку Азербайджану в его справедливой борьбе, сказали, что наши отношения уникальны. В Баку мы еще раз скажем об этом».

Как сообщает АПА, об этом журналистам сказал председатель Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Мустафа Шентоп.

Он также поздравил Азербайджан по случаю Дня независимости: «Постоянно молимся за то, чтобы на освобожденных землях развевался флаг Азербайджана. Это не только мое мнение, это мнение нашего парламента и 83-миллионного турецкого народа. Их молитвы всегда с Азербайджаном».