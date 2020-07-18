Муфтий Египта назвал недопустимым превращение собора Святой Софии в мечеть

Верховный муфтий Египта Шауки Алям считает недопустимым превращение собора Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле в мечеть. Об этом он заявил в пятницу вечером в интервью телеканалу Sada el Balad.

«Церкви должны быть сохранены такими, какие они есть, и не превращены в мечети, как и мечети нельзя переделывать в церкви, — сказал он. — У нас в истории Египта такого не было». По его словам, представителям разных верований следует сохранять свои уникальные особенности. «Нам велено сохранять церкви и не запрещено строить христианские соборы на средства мусульман», — отметил Алям.

Верховный муфтий напомнил, что заповедями ислама и фетвами (религиозными предписаниями) запрещено разрушать храмы и убивать монахов. «Места поклонения являются специфической чертой веры человека, и важно относиться к ним с уважением и сохранять их», — сказал он, указав на священные тексты, в которых говорится о необходимости сохранения всемирного культурного наследия человечества. Так было в Египте, Ираке, Сирии и Ливане, где в свое время процветали цивилизации фараонов, римлян, персов, добавил муфтий. «Даже мысли ни у кого не возникло разрушить, например, [скульптуру Большого] сфинкса или храм», — заметил Алям.(ТАСС)